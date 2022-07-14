英保守党新党魁选举首轮表决结果出炉 前财长获最高票

（早报讯）英国执政党保守党周三（7月13日）举行新党魁选举首轮投票，结果由前财长苏纳克（Rishi Sunak）获得最高的88票。前外长亨特（Jeremy Hunt）和刚上任的财长扎哈维（Nadhim Zahawi）未能获得首轮选举门槛的30票而出局，亨特随后宣布转而支持苏纳克。

上周辞去财长职务，并引发60多名官员辞职，导致首相约翰逊垮台的苏纳克获得保守党358名国会议员中88人的支持，得票数居首轮选举第一；贸易部长莫当特（Penny Mordaunt）获67票位居第二，外长特拉斯（Liz Truss）则以50票名列第三。

除了这三位之外，国会下议院外交委员会主席图根达特（Tom Tugendhat）、前平等事务部长巴德诺赫（Kemi Badenoch）和总检察长布雷弗曼（Suella Braverman）也都顺利进入将于周四（14日）进行的第二轮选举。

保守党国会议员将进行一轮又一轮的投票，每一轮得票数最少的候选人将被淘汰，直到最后只剩下两位候选人，再交由全英国约20万名保守党员投票选出党魁。保守党目前预估，最后两位候选人将在21日以前出线，而全体党员投票结果将于9月5日宣布。

路透社报道，虽然苏纳克可能是目前最受欢迎的竞争者，但根据YouGov对近900名保守党员所做的民意调查，最获青睞的是贸易部长莫当特。民调结果显示，若莫当特闯入决选，她将能击败其他任何对手。