乌粮食出口协议可望下周签署 但停战和谈长路漫漫

（早报讯）联合国、土耳其、乌克兰和俄罗斯官员周三（7月13日）在伊斯坦布尔举行四方会议，根据土耳其的说法，可望下周签署协议，恢复乌克兰黑海谷物出口。但随着战场的猛烈砲击持续未歇，联合国秘书长古特雷斯警告，结束战争的和平进程还有“漫漫长路”。

土耳其国防部长阿卡尔说，下周签署的协议包括联合检查港口谷物交运，以及由土耳其确保过境货物的安全。

古特雷斯则谨慎表示，“希望下周能有最终协议”。他说：“我们看到向前迈出了关键的一步，但仍需各方更多的善意和承诺。”

俄乌战争推升谷物、食用油、燃料和肥料的价格。俄罗斯封锁黑海阻断了出口，乌克兰至少有2200万吨谷物堆置在谷仓，而新一波的收成上月已经开始。

四方达成解除出口封锁的协议，被视为对全球粮食安全和稳定市场至关重要。但古特雷斯警告，在举行和谈以结束战争之前，还有很长的路。

乌克兰总统泽连斯基在深夜的每日全国演说中乐观表示，乌克兰代表团通报“正取得进展”，可望在未来几天和联合国商定细节。

土耳其和乌克兰说，将与俄罗斯和联合国共同设立一个协调中心，监测黑海的航行安全。

克里姆林宫未就周三的谈判成果发表声明。俄罗斯国防部稍早在推特贴文说，将参与讨论且为此准备了一套提案。