加密货币骨牌旋风另再击倒Celsius Network

（早报讯）美国加密货币借贷平台Celsius Network（7月13日）宣布已经申请破产，成为继Voyager Digital之后，在加密货币领域最新被骨牌旋风击倒的公司。

路透社报道，美国纽约南区破产法院的一份法庭文件显示，总部位于新泽西州的Celsius Network的估计资产和负债介于10亿美元（14亿新元）至100亿美元之间。

最近加密货币价格暴跌，再加上星期三5月份稳定币TerraUSD崩盘，整个加密货币市场陷入混乱。除了Celsius Network和Voyager Digital之外，贝宝金融（Babel Finance）也出现财务问题，其他的如Coinbase Global、Gemini和Crypto.com等都宣布了裁员。

加密货币贷方Voyager Digital就在暂停提款和存款没多久后，在7月5日晚间向法庭申请第11章破产保护。

Celsius Network星期三发布的新闻稿说，公司目前仍未授权来允许客户取款。不过公司已经向法院提交了一系列惯常动议，以便获准继续正常运营。

根据路透社，Celsius Network手头仍有1亿6700万美元现金。这将为重组过程中的某些业务提供流动资金的支持。

Celsius Network上个月以“极端恶劣市场”为理由，冻结了平台的提款和转账活动，导致旗下170万名客户无法提出自己的资产，连带响起警钟，让新泽西州、得克萨斯州和华盛顿州的证券监管机构决定插手进行调查。