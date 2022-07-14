苏纳克：若当首相将优先解决高通胀 而不是减税

（早报讯）英国前财政部长苏纳克说，如果成为首相，他的第一优先事项将是解决高通胀，而不是其他竞争对手所承诺的减税措施。

路透社报道，英国消费者价格指数在今年5月份达9.1%，是40年新高。英格兰银行预测，当能源价格下一次上调时，英国的通胀率将在10月份超过11%。

苏纳克星期四（7月14日）说：“我认为我们的首要经济任务是解决通货膨胀，避免让它变得更糟。”

他补充说：“我也将在本届议会中提出减税，但我会负责任地这样做，因为我不是为了赢得选举而减税。我是在赢得选举后才减税。”

苏纳克上周辞去财长职务引发60多名官员辞职，导致原首相约翰逊下台。苏纳克星期三（13日）在保守党党魁选举首轮投票中获得保守党358名国会议员中88人的支持，得票数居首轮选举第一；贸易部长莫当特（Penny Mordaunt）获67票位居第二，外长特拉斯（Liz Truss）则以50票名列第三。

被列入英国居民“富豪榜” 不支持为贫困儿童提供膳食

苏纳克和妻子在今年5月被列入《星期日泰晤士报》250名最富有的英国居民的“富豪榜”。

苏纳克称，财富并不阻碍他理解数百万英国人面临的财务压力。被问及他是否认为财富会影响自己拜相，他说自己根据人们的性格而不是银行账户评估一个人，并希望其他人也这样做。

在这之前，苏纳克曾表明不愿意支持学校假期期间为贫困儿童提供公共资助的膳食。