周四美市盘前退低 重点谈达美航空的业绩

今天重点：

各大主要银行的季度业绩即将出炉。许多投资者都希望这些业绩能暗示美国经济是否正走向低迷。

美国华尔街主要股指期货星期四（7月14日）退低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货跌47.50点或1.25％，报3754.30点；纳斯达克100指数期货也退低93.60点或0.80％，报11634.90点；道琼斯指数期货则退低391.30点，报30381.50点。

星期四开始，第二季度业绩报告季节将在全面展开。摩根大通（JPMorgan Chase）和摩根士丹利（Morgan Stanley）将率先在今晚公布业绩。随后花旗集团（Citigroup）和富国银行（Wells Fargo）也将在星期五（7月15日）公布业绩。

投资者隔夜（星期三）消化了最新的消费者物价指数后认为，联储局可能在本月较迟时候把利率调高100个基点，导致美国股市隔夜收盘小幅走低。不过美国三大股指都从早盘触及的低点反弹了。

标准与普尔500指数隔夜微跌17.02点，闭市报3801.78点。重量级的道琼斯指数则跌208.54点，闭市报30772.79点。纳斯达克100指数也退低0.14％或16.46点，以11728.53点收市。

美国股市隔夜交易继续淡静，交易所的总成交量是1亿零660万股，比过去20天的125亿6000万股平均成交量明显少。

盘前交易重点：

摩根士丹利刚刚发布的第二季度每股盈利是1.44美元，营业额则是131亿美元，比市场分析师的普遍共识来得低。每股盈利低了0.11美元；营业额则低了4亿美元。摩根士丹利股价在今晚盘前微跌0.48美元，截稿时报74.50美元。

摩根大通刚发布的业绩显示，公司每股盈利是2.76美元，营业额则是316亿3000万美元。这比分析师预测的每股盈利2.88美元和营业额319亿5000万美元都来得低。摩根大通也为坏账拨了4亿2800万美元的准备金，而且还暂停公司的股票回购计划。这一系列消息导致摩根大通股价今晚盘前下跌3.21美元，截稿时报108.70美元。

在全球持续出现半导体短缺的情况下，台湾晶片制造商台积电（TSMC）今天公布的第二季度净利再次取得76.4％的显著增长。台积电在美市的股价于盘前上涨1.11美元，截稿时报82.40美元。

美国食品药品监督管理局（Food and Drug Administration）批准诺瓦瓦克斯（Novavax）的Adjuvanted冠病疫苗，能让18岁及以上人士注射。诺瓦瓦克斯股价今晚盘前微跌0.59美元，截稿时报69.36美元。

下文我们来看看隔夜发布业绩的达美航空（Delta Air Lines）。星期四晚上盘前该股股价退低0.45美元，截稿时报29.25美元。

盘前活跃股按序：超微（Advanced Micro Devices）、Unity Software、特斯拉（Tesla）、达美航空和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

达美航空说，虽然现在的员工人数已经达到疫情前的95％，但不少员工仍在接受培训，因此目前公司还是处在人手不足的困境。（路透社）

达美航空（Delta Air Lines）（纽约证券交易所代码：DAL）

（早报讯）达美航空隔夜公布的第二季度盈利比预期来得低，而且还透露全年的成本压力会继续居高不下，导致公司股价隔夜下跌了4.47％。

根据达美航空业绩报告，第二季度调整后的每股盈利是1.44美元，比华尔街分析师的普遍预测低了0.29美元。达美航空营业额则是138亿美元。

不过整体而言，整个航空业已经开始复苏，越来越多的人也恢复包括度假在内的常规活动，美国航空业也因此享受到三年以来最强劲的夏季旅行季节。

但是因为整个航空业在2020年冠病疫情最严重的时候解雇了数千名员工，导致这个行业目前无法应付消费者需求的激增。在努力提高营运能力的当儿，美国航空业暂时得面对更高的运营成本。

例如：达美航空上个月就是因为无法应付营运量，而不得不取消3.5％的定期航班。航班中断以及更高的燃料成本就导致了盈利不达华尔街分析师的普遍共识。

达美航空说，虽然现在的员工人数已经达到疫情前的95％，但不少员工仍在接受培训，因此目前公司还是处在人手不足的困境。

不过，达美航空首席执行官巴斯蒂安（Ed Bastian）说，公司预计到2023年夏天将能恢复到疫情前的营运量。达美航空也会继续根据本身的资源能力，保持可以应付营运量，以确保公司的运营可靠性。

虽然市场投资者担心，机票价格上涨、经济前景疲弱、持续高通胀和利率上升等可能会影响今年下半年消费者的旅行支出，但达美航空表示，到目前为止，消费者需求并未出现任何回落，而且秋季旅行预订量还是保持得非常强劲，因此公司还会看到稳健的第三季度盈利，以及全年“有意义的”盈利。

巴斯蒂安说：“展望未来，我们的状态非常好。从秋季到冬季，需求将继续保持良好状态。”

基于此，达美航空第三季度的营运盈利率预计会在11％至13％的范围内。虽然截至9月底的季度营运量预计会比2019年少15％至17％，但是营业额预料会比2019年增长5％。

在Tipranks的12名分析师当中，有11名给予该股“买入”的评级，一名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是50.08美元。