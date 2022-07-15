意总理德拉吉提出辞呈 被总统拒绝

（早报讯）意大利总统马塔雷拉星期四（7月14日）晚拒绝了总理德拉吉的辞呈。当天早些时候，德拉吉因执政联盟中的关键政党五星运动参议员未参加一项对政府的信任投票而提出辞职。

新华社报道，意大利总统办公室发表声明说，马塔雷拉已邀请德拉吉向议会报告并评估目前形势。在向马塔雷拉提交辞呈前，德拉吉告诉内阁成员，作为政府行动基础的信任已不复存在。

另据彭博社，马塔雷拉不接受德拉吉的辞职，是为避免政治危机引发金融市场动荡，并可能导致秋季举行大选。

马塔雷拉此举在意大利的拜占庭政治体制中并非没有先例，最终解决方案可能是德拉吉继续领导政府直到2023年初举行大选。

德拉吉将于下周向议会发表讲话，随后可能进行一场新的信任投票，考验执政联盟的现状，并可能缓解动荡。但如果谈判没有结果，德拉吉可能会将辞职作为最终决定，并可能导致大选提前举行。

7月14日下午进行的信任投票事关政府提出的一项帮助家庭和企业应对能源价格高企的援助计划。五星运动领导人、意大利前总理孔特13日说，五星运动的参议员将不参加投票。最终，援助计划在参议院以172票赞成、39票反对的表决结果获得通过。

孔特日前向德拉吉提出一份要求清单，称五星运动只有在要求得到满足后才能留在执政联盟。德拉吉表明愿就其中一些问题达成协议，但他同时强调，如果支持政府的各方开始下最后通牒，政府的全民团结特性就会“丧失”。

意大利联盟党领导人萨尔维尼和意大利兄弟党领导人梅洛尼一直呼吁提前举行议会选举。本届议会的任期定于2023年初结束。

德拉吉政府于2021年2月组成，得到除意大利兄弟党外各主要政党的支持。