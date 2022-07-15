乌克兰第一夫人呼吁韩国提供军事人道援助

（早报讯）乌克兰第一夫人奥莱娜·弗拉基米里夫娜·泽连斯卡星期四（7月14日）以书面形式接受韩联社专访，呼吁韩国向乌方提供军事和人道主义援助。

这是泽连斯卡（Olena Volodymyrivna Zelenska）第一次接受韩媒访问。泽连斯卡娅在访问中说，此次战争威胁乌克兰，也对全球民主主义价值构成威胁，希望同样经历过战争惨剧的韩国给予乌克兰更多关注。

泽连斯卡强调，乌克兰和韩国的历史有着共同点，都为了守护自由与民主主义价值而战争。她说，与乌克兰相同，韩国也与拿核武威胁全球的国家相邻。西方国家曾于上世纪1950年代合力帮助韩国战胜，如今则为乌克兰伸出援手。

泽连斯卡将于7月23日主持召开“领导人配偶峰会”（Summit of First Ladies and Gentlemen），讨论乌克兰的重建。这一峰会去年在乌克兰首都基辅首次举行，今年将在线上举行。

泽连斯卡透露，今年的峰会将广泛讨论治愈创伤、难民、教育、儿童、女性问题，还将就有关乌克兰战争的信息传播问题进行交流。

泽连斯卡强调，媒体应当持续大量报道乌克兰战争的最新消息，这样才能让世人对乌克兰的关注并给乌克兰带来实际的帮助。她说：“对我们来说，让战争结束并让乌克兰人重返家园是一件很重要的事情。”