乌克兰第一夫人呼吁韩国提供军事人道援助

(早报讯)乌克兰第一夫人奥莱娜·弗拉基米里夫娜·泽连斯卡星期四(7月14日)以书面形式接受韩联社专访,呼吁韩国向乌方提供军事和人道主义援助。

这是泽连斯卡(Olena Volodymyrivna Zelenska)第一次接受韩媒访问。泽连斯卡娅在访问中说,此次战争威胁乌克兰,也对全球民主主义价值构成威胁,希望同样经历过战争惨剧的韩国给予乌克兰更多关注。

泽连斯卡强调,乌克兰和韩国的历史有着共同点,都为了守护自由与民主主义价值而战争。她说,与乌克兰相同,韩国也与拿核武威胁全球的国家相邻。西方国家曾于上世纪1950年代合力帮助韩国战胜,如今则为乌克兰伸出援手。

泽连斯卡将于7月23日主持召开“领导人配偶峰会”(Summit of First Ladies and Gentlemen),讨论乌克兰的重建。这一峰会去年在乌克兰首都基辅首次举行,今年将在线上举行。

泽连斯卡透露,今年的峰会将广泛讨论治愈创伤、难民、教育、儿童、女性问题,还将就有关乌克兰战争的信息传播问题进行交流。

泽连斯卡强调,媒体应当持续大量报道乌克兰战争的最新消息,这样才能让世人对乌克兰的关注并给乌克兰带来实际的帮助。她说:“对我们来说,让战争结束并让乌克兰人重返家园是一件很重要的事情。”