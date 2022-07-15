缅甸央行下令暂停偿还外币贷款 应对外汇储备锐减

（早报讯）缅甸中央银行下令企业和个人暂停偿还外币贷款，这是缅甸军政府收紧管制，应对外汇储备见底的最新举动。

彭博社报道，缅甸央行副行长温陶（Win Thaw）致信办理外汇交易执照的银行，要银行通知居民暂停偿还以现金或实物形式获得的各种外币贷款的利息和本金。

这项新规定要求持牌银行通知各自持有外债的业务客户，与外商贷方协商调整贷款偿还时间表。

缅甸军方去年发动政变后，部分外汇储备被美国冻结，导致去年缅甸元兑美元的汇率下跌了三分之一，多边援助也被暂停。军方因此收紧了外汇管制措施。

根据彭博汇编的数据，缅甸企业有至少12亿美元（约16.8亿新元）的未偿还美元贷款。借款方包括缅甸电信公司Ooredoo Myanmar Ltd、房地产公司City Square Commercial Co以及电信塔公司Apollo Towers Myanmar Ltd和Irrawaddy Green Towers Ltd。

缅甸央行星期四（7月14日）也宣布，允许外资机构设立外资独资非银行金融机构或合资机构，希望以此促进缅甸的外汇储备。

缅甸政府早些时候也撤销了强制性外汇兑换规则中针对外资持股比例至少10%的注册公司的豁免条款。