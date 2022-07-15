谷歌母公司Alphabet股价星期五“变便宜”

（早报讯）谷歌母公司Alphabet的股票将在星期五（7月15日）正式把每股分拆为20股。因此，Alphabet股价在隔夜以2228.80美元闭市后，星期五晚上开市价预料会在111美元区域，投资者看到三位数，请不要惊慌。

Alphabet股票拆分是不会突然让现有股东变“穷”的。相反的，股东们会因此拥有更多的股票，每一股会多得19股，凑成总数20股。因此股票的价格变便宜是不会对股东原本的投资价值起着影响的。

但是因为Alphabet的股价已经从原本的四位数变成了较为“平易近人”的三位数，对于散户投资者来说，Alphabet股票是更加实惠、更加容易进场吸购了。

股票分拆也不会在本质上改变公司任何财务或业绩。落实股票拆分的Alphabet还是会像原本一样，继续面对着经济衰退的可能、高通胀和供应链问题。因此首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）之前就提到，Alphabet打算在今年下半年里减少招聘。

尽管如此，华尔街最近还有四位分析师认为，Alphabet股票会在今后12个月里走高。综合了各方的报道，Cowen分析师布莱克利奇（John Blackledge）、Evercore分析师马哈尼（Mark Mahaney）、摩根大通分析师安穆斯（Doug Anmuth）和瑞银分析师沃尔姆斯利（Lloyd Walmsley），在过去一个月都重申了对Alphabet股票的“买入”评级。

他们为Alphabet股设定的目标价为：布莱克利奇定为3000美元；马哈尼定为3300美元；安穆斯定为2800美元；沃尔姆斯利则定为2650美元。

此外，美国银行之前也曾经计算出，挂牌公司股票在宣布分拆后，股价会在三个月内平均上涨7.8％。也许因为如此，在Tipranks的10名分析师，全部都给予Alphabet“买入”的评级，一年期限平均目标价是3044.00美元，也就是分拆后约152美元。

不过，这次市场投资者也可能不会太快有所行动，毕竟Alphabet将在7月26日发布今年第二季度业绩报告。与分拆股票不同的是，这绝对是一个可以左右股价的主要因素。