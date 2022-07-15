联合国：冠病疫情使儿童的其他疫苗接种严重倒退

（早报讯）冠病大流行病的连锁反应继续扰乱全球的医疗保健，导致去年全世界约有2500万儿童错过了预防危及生命的疾病的其他常规疫苗接种。

根据联合国儿童基金会（UNICEF）和世界卫生组织（WHO）发布的新数据，这比2020年冠病疫情期间世界各地实施封锁时多出200万儿童，比2019年疫情前多出600万。

联合国儿童基金会说，儿童疫苗接种率下降是一代人中的最大持续倒退，使接种率回到了自2000年代初以来从未见过的水平。

基金会还说，2021年全球对冠病疫苗接种运动的关注，以及经济放缓和医疗系统的压力，对更快恢复常规疫苗的接种造成阻碍。基金会的高级免疫专家丹尼尔森说，这一情况是紧迫的，“这是一场儿童健康危机”。

数据显示，每个地区的疫苗接种覆盖率都有所下降，这些数据是利用白喉、破伤风和百日咳（DTP3）三针疫苗的接种数据估算出来的，包括完全没有接种的儿童，以及错过三针中任何一针的儿童。全球去年的疫苗接种覆盖率下降了5%，只达到81%。

2470万儿童错过第一剂麻疹疫苗 非洲、也门和阿富汗麻疹病例上升

数据也显示，在2019年至2021年期间，没有接种任何疫苗的儿童人数增加了37%，从1300万增加到1800万，这些儿童大多在低收入和中等收入国家。对于许多疾病，90%以上的儿童需要接种疫苗，以防止疾病的暴发。最近几个月，有报告指一些可通过接种疫苗预防的疾病，出现病例上升的情况，包括非洲的麻疹病例今年就上升了400%。

联合国儿童基金会的免疫接种副主任莱曼戈说：“如果我们不迅速和紧急地赶上疫苗接种，我们将不可避免地看到更多的（疾病）暴发。”他说，也门和阿富汗是近几个月来暴发大规模和破坏性麻疹的国家。

数据显示，2021年有2470万儿童错过了他们的第一剂麻疹疫苗，还有1470万儿童没有得到必要的第二剂；接种覆盖率为81%，是2008年以来的最低值。这些数字是利用177个国家的卫生系统的数据计算出来的。