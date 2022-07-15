周五美市盘前小幅走高 重点谈股价猛飙的电动车Canoo

今天重点：

在美国零售支出数据和新一批银行财报公布之前，美国华尔街主要股指期货星期五（7月15日）小幅走高。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货起12.30点或0.33％，报3802.70点；纳斯达克100指数期货也微起32.70点或0.28％，报11801.10点；道琼斯指数期货则上升124.30点，报30754.50点。

美国数家最大的金融公司将在星期五开市前公布财报，包括：贝莱德（BlackRock）、花旗集团（Citigroup）、U.S. Bancorp、富国银行（Wells Fargo）和道富银行（State Street）。投资者都在密切留意这些银行高管对经济状况的看法。

市场投资者隔夜（星期四）消化了两家美国大银行，摩根大通（JPMorgan Chase）和摩根士丹利（Morgan Stanley）令人失望的季度业绩，让股市在早盘承受大量抛售压力。但是午盘晶片股走势有力，让标准与普尔500指数从早盘触及的低点反弹，全日收盘时只是小幅收低。

标准与普尔500指数隔夜微跌11.40点，闭市报3790.38点。重量级的道琼斯指数则跌142.62点，闭市报30630.17点。科技股隔夜表现不俗，带动纳斯达克100指数小幅上升0.34％或39.87点，以11768.39点收市。

美国股市隔夜交易继续淡静，交易所的总成交量是1亿零860万股，比过去20天的124亿8000万股平均成交量明显少。

盘前交易重点：

谷歌母公司Alphabet将在今晚正式把每股分拆为20股。因此，Alphabet股价在隔夜以2228.80美元闭市后，今晚开市价会以三位数价格交易。今晚盘前该股上升7.14美元，截稿时报2235.94美元。

由于Elliott Management宣布拥有社交媒体Pinterest超过9％的股份，让Pinterest股价在今晚盘前交易中飙升15.32％，截稿时报20.25美元。市场消息盛传，Elliott Management也正与Pinterest进行谈判，但无法确定双方讨论的内容。

在美市挂牌的台湾晶片制造商台积电（TSMC）星期四作出乐观的全年业绩预测，带动公司股票上涨2.9％。今晚盘前该股继续上升0.70美元，截稿时报84.37美元。

今天下文我们来看看本周股价连连猛飙的电动车制造商Canoo。今晚盘前该股股价退低0.10美元，截稿时报4.51美元。

盘前活跃股按序：Plug Power、Pinterest、Carnival Corp、特斯拉（Tesla）和美光科技（Micron Technology）。截稿时，除了Plug Power下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

图为Canoo的Lifestyle电动车系列。（路透社）

Canoo Inc（纳斯达克证券交易所代码：GOEV）

（早报讯）刚在星期二（7月12日）闭市时上涨53.16％电动车初创公司Canoo股票，隔夜又再飙高29.13％。到底是有什么原因推动呢？星期五（15日）就来谈谈这只本地投资者可能比较少听到的电动车股Canoo。

原来隔夜（星期四）Canoo又有好消息。Canoo的电动卡车已经被美国陆军选中，为陆军在分析和演示时提供服务。而且刚在星期二，霸级市场沃尔玛（WalMart）也才同意购买Canoo即将推出的电动送货卡车，而且采购量至少有4500辆，最多可达1万辆。

一个接一个的好消息让Canoo的股东兴奋不已。Canoo刚在今年5月才发布了一份令投资者担心的“持续经营”（Going Concern）通告给证券交易委员会（SEC），并在监管文件中表示公司现金短缺，而且是否还能够在未来12个月内持续经营，还“存在重大疑问”。

Canoo现在显然在扭转业务方面，已朝着正确方向迈出了一大步。但是投资者还是必须谨慎。根据呈报给监管当局的文件，沃尔玛的采购合约是不具约束力的。它也允许沃尔玛拥有Canoo约20％股票的凭单。而且这项交易还禁止Canoo与沃尔玛竞争对手亚马逊（Amazon）开展任何合作业务。

同样的，陆军在探索新技术的过程中，一向都是和多家公司签订了许多示范合约。其中一些合作项目确实有为相关公司带来了丰厚的回报，但它不是绝对的。无可否认的是，这项交易肯定是Canoo向巨大的潜在客户展示技术的最佳机会。

在经历了强劲的一周之后，Canoo仍然是一只高度投机性的股票。开年至今，Canoo股价总共下跌了43.16％。是否能够逐步收复失地，目前仍言之过早。这些合约在争取到之后，如果不按计划进行，也很容易就会耗尽公司的资源。

在Tipranks只有两名分析师给予Canoo评价。他们虽然都给予“买入”的评级，一年期限平均目标价是13.50美元，但因为毕竟也只是两名分析师的看法，代表性也有限。