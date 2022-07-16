拜登与沙特高层会晤 沙特电视台：两国签署18项协议

（早报讯）美国和沙特阿拉伯星期五（7月15日）发布一揽子协议声明，内容包括从沙特和埃及海岸附近一战略岛屿撤出维和人员，以及在移动技术方面进行合作。另据沙特国家电视台，双方签署了包括能源等18项协议。

路透社报道，美沙一揽子协议声明是在美国总统拜登与沙特高级官员包括沙特王储默罕默德进行会谈后发布的。

声明称，美国对石油输出国组织（OPEC，简称油盟）和俄罗斯等非油盟产油国组成的OPEC+此前宣布将加速提升石油产量，表示欢迎。

作为1978年达成的一份协议的一部分，美国等国的维和人员将撤离驻扎的蒂朗岛（Tiran island），此协议也促成了1979年以色列和埃及签署和平协议。蒂朗岛位于沙特和埃及之间，是通往以色列埃拉特港（Eilat）的战略要地。

华盛顿也对沙特向往返于以色列和沙特的民航飞机开放领空表示欢迎，这在过去是被禁止的，只有极少数情况例外。

15日的公告还包括两国在5G和6G移动技术以及网络安全合作方面的协议。

另据沙特国家电视台al-Ekhbariya，两国签署了18项协议和谅解备忘录，在能源、投资、通信、太空和健康领域开展联合合作。

其中一些协议的签署方包括沙特能源部和投资部、朱拜勒和延布皇家委员会及私营企业；美国方面则有波音公司、国防企业雷神公司（Raytheon）、医疗科技公司美敦力（Medtronic）、AI诊断公司Digital Diagnostics和制药及生物科技服务公司艾昆纬（IQVIA）。

al-Ekhbariya说，沙特和美国也签署了清洁能源、核能和铀方面的协议。