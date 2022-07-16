前斯里兰卡总统称已尽力解决国家危机

（早报讯）逃出国后才宣布辞职的斯里兰卡前总统拉贾帕克萨说，他已采取“一切可能行动”，避免国家陷入严重危机。

路透社报道，斯里兰卡国会星期六（7月16日）开会，为选举一位新总统正式启动程序。

国会议长阿贝瓦德纳在议会厅里宣读了拉贾帕克萨的辞职信，辞职信的内容在这之前没有对外公开。

拉贾帕克萨在信中说，斯里兰卡的金融危机源于他担任总统之前多年的经济管理不善，而且又遇上冠病大流行，两年多来国际游客暴跌、出国打工族创造的外汇收入也枯竭了。

拉贾帕克萨说：“我个人认为，我已经尽心尽力应对这场危机，包括邀请全体议员一起建立一个全党政府或团结政府。”

国会将在20日投票选出新总统

斯里兰卡国会将在19日（下星期二）提名新总统人选，并于20日投票选出一位新总统。

拉贾帕克萨的盟友——已六度出任斯里兰卡总理的维克勒马辛哈15日宣誓为代总统。

斯里兰卡正深陷有史以来最糟的经济危机，汽油、食品等生活物资严重短缺，引发大规模的反政府示威，愤怒的示威者上周末占据了总统府。

拉贾帕克萨上周末承诺将在7月13日辞职。13日凌晨，他和妻子及两名安全官员乘空军飞机到马尔代夫，14日晚乘沙特阿拉伯航空客机飞到新加坡后才把辞职信寄给阿贝瓦德纳。

新加坡外交部14日证实，拉贾帕克萨获准入境新加坡进行私人访问，他并没有寻求庇护，新加坡也没有为他提供任何庇护。