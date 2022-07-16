消息：刘特佐建议以15亿令吉与马国政府和解

（早报讯）有消息指涉及一马公司（1MDB）丑闻而潜逃马国的通缉犯刘特佐，曾透过管道向马国政府建议以15亿令吉（约4亿7200万新元）和解，条件是马国政府必须撤销所有针对刘特佐的诉讼。

消息人士告诉“The Edge”，刘特佐相信是透过前总检察长阿班迪代表他与马国政府谈判，但马国政府已经拒绝刘特佐的和解建议。马国之前透过一马公司及子公司起诉刘特佐，并索偿约158亿5000万令吉。

总检察署星期六（7月16日）发布回应声明时说，刘特佐今年确实曾透过代表接触总检察署及其他政府单位。声明说，刘特佐的代表会见了总检察署等政府机构的代表，并提出和解方案，“总检察署已经拒绝刘特佐的代表提出的所有和解方案。”

阿班迪星期六则发布声明说，来自美国首都华盛顿的高博金律师事务所今年5月底联络他，希望他协助安排与总检察长的会议。“我于是安排了一系列会议，高博金律所的代表们也到马国出席这些会议。”

阿班迪说，会议在总检察署进行。“马国政府代表包括总检察长及其官员，还有一名反贪污委员会高级官员，这些会议是为了讨论取回被指遭刘特佐盗用的一马公司资金。”阿班迪还说，这些会议当时看来相当积极，但总检察署过后不知何故突然宣布终止会议。总检察署与阿班迪星期六发布的声明，都未提到刘特佐的和解条件是否包括15亿令吉。