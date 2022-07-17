希腊坠毁乌克兰货机载有逾11吨炮弹

（早报讯）一架从塞尔维亚飞往孟加拉的乌克兰货机星期六（7月16日）在希腊北部坠毁，机上人员全部罹难。塞尔维亚国防部长斯泰法诺维奇透露，机上载有超过11吨由塞尔维亚制造的炮弹，买家是孟加拉国防部。

路透社报道，货机的运营商乌克兰子午线航空（Meridian）说，八名机组人员都遇难。乌克兰外交部发言人说，他们都是乌克兰公民。

斯泰法诺维奇指出，出事的货机运载了11.5吨军备，包括由塞尔维亚国防工业制造的迫击炮和训练炮弹。货物为塞尔维亚公司Valir所拥有。这家公司从事军备、军事设备和其他国防产品的外贸活动。

航空公司总经理：事件与乌克兰或俄罗斯无关

子午线航空公司总经理波格丹诺维奇证实了塞尔维亚的说法。他说：“事件与乌克兰或俄罗斯无关。”

由于货机载有“危险物品”，坠机现场在爆炸后也散发浓烈气味。希腊当局要求距离坠机现场最近的两个社区居民整晚紧密门窗、不要外出，并戴好口罩，以防万一。当局也使用无人机监测案发现场，确保货机残骸安全后，才允许救援人员进入现场。两名消防员因为吸入有毒气体而送院治疗。

这架货机星期六从塞尔维亚飞往约旦，途中曾报告引擎故障，要求在希腊北部城市卡瓦拉机场紧急降落。有目击者忆述，飞机在空中起火燃烧，还传出爆炸声。

乌克兰外交部官员星期天已前往坠机地点进一步了解情况。外交部发言人尼科连科在面簿上说，特使将帮助地方当局和紧急服务机构调查坠机事故。