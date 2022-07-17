巫统：首相应施压内政部批准巫统修章

（早报讯）马来西亚社团注册局并未在7月16日前宣布是否批准巫统修章展延党选，巫统对此大表不满，并指首相及巫统副主席依斯迈沙比里应施压内政部批准此事。内政部长韩沙再努丁则表明无权干涉社团注册局的运作。

巫统今年5月15日召开一天的特别全国代表大会。大会一致通过修改党章，将原本应该在今年举行的党选，推迟至全国大选六个月内举行。这是为了让巫统党员专注应付大选。巫统接着在5月17日向社团注册局提呈修改党章的通知书。

社团注册局7月7日宣布，最迟7月16日公布是否批准巫统修章。不过，巫统截至星期日（7月17日）都并未收到社团注册局的回复。

巫青团长阿斯拉夫告诉《每日新闻》，依斯迈沙比里的首相权力绝对大于掌管社团注册局的内政部长韩沙再努丁，因此依斯迈沙比里应该施压韩沙再努丁立即批准巫统的修章申请。

巫统总秘书阿末马斯兰星期日告诉网媒“Malaysia Gazette”，巫统至今尚未收到社团注册局回复，但社团注册局两个月来已经两次要求巫统补件，巫统也按指示补呈七份文件。“按最后一次补件的日期来看，社团注册局还要一两周做决定，可能他们需要多一两周。”

韩沙再努丁星期日回应此事时表示，他并未涉社团注册局运作，也无权决定是否批准巫统的修章申请。他强调，社团注册局隶属内政部，但内政部长只能监督社团注册局而无权干涉注册局的运作。他说，社团注册局拒绝巫统的申请后，巫统才能向他上诉。但在那之前，他无权干预社团注册局的决定。