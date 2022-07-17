刺杀安倍凶手案发前夕曾发信露杀意

（早报讯）日本媒体揭露，刺杀前首相安倍晋三的山上彻也事发前曾发信，隐晦宣称杀安倍的意图。

综合共同社和《读卖新闻》报道，这封信是一名在7月13日发表博客文章批评统一教的人发现的，也就是安倍遇害五天后。收到这封信的男子是一名经营批判“世界和平统一家庭联合会”（简称统一教）博客的博主。山上在信中表明自己是博客读者。

从信封上的邮戳判断，信件是7月7日、即安倍遇害前夕，从安倍发表演讲的冈山市寄出。据报道，山上原本想在冈山市袭击安倍，但由于安倍的演讲在大厅举行，而且在入口处须填写一份个人资料问卷，所以他放弃了当天的计划。

信件是一张A4纸张，并非手写，而是打字。虽然山上在信中没写寄信人姓名，但他向收信人讲述了他的过去、以及他母亲的故事。他在信中附上了母亲与统一教有关归还捐款同意书的影印本，当中有山上的名字和他当时的住址。

山上在信中描述对于母亲所信奉的统一教的强烈怨恨。在谈及安倍时，山上写道：“虽觉得讨厌，但原非敌人。安倍只不过是现实世界中最有影响力的统一教赞同者之一”。

山上强调：“尽管我很想杀死他们全部（教会的顶层），但我明白这是不可能的。”他还说：“无法考虑杀死安倍晋三将带来的后果，包括政治影响。”

据悉，正在调查安倍遇害案的奈良县警方已掌握嫌犯山上曾寄信一事。

山上向警方供证时称，之所以枪杀安倍，是因为他认为安倍与统一教有关连。警方初步研判，山上杀害安倍可能是想引起更多人批判这个宗教团体。