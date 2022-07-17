英国面临极端高温 政府官员被批无动于衷

（早报讯）英国遭热浪袭卷，下星期一（7月18日）至星期二的气温可能飙高至40摄氏度。尽管气象预报警告高温将使人们处于危险，但英国政府被批未认真对待即将到来的紧急情况，对极端高温无动于衷。

法新社报道，首相约翰逊错过了星期六（16日）的一场部长级危机会议。他当时在首相乡村官邸契克斯别墅度周末，并为今年9月离任举办一场告别派对。

副首相拉布似乎也没有意识到英格兰气温突破40摄氏度的危机。他接受英国媒体访问时说：“显然，我们正在谈论一些实用的常识建议，多喝水、在最热的时候远离阳光、涂抹防晒霜诸如此类的事情。”

他说：“我们应该享受阳光。实际上，我们应该有足够的韧性来应付它所带来的一些压力。”他也坚持认为，当气温达到峰值时，学校没有理由关闭。

约翰逊和拉布对于来临高温的不屑表态令人惊讶。护理人员学院首席执行官尼科尔斯说：“这不是一个阳光普照，涂点防晒霜，出去享受游泳和户外用餐，度过愉快的一天……这是严重的高温，事实上，可能导致人们死亡，因为太强烈了。”

科尔斯说：“我们国家不适应这种高温。”

英国气象局星期五（15日）发布有史以来第一个异常高温红色预警。英国卫生安全局也发布2004年英格兰高温健康警告出台以来的首个“国家紧急状态”警告。

专家认为，气候变化导致全球极端天气频发，但英国“没有为这种极端气温做好准备”。

英国气象局预计，异常高温将影响包括伦敦在内的英格兰大部分地区，最高气温可能会达到40摄氏度，创下英国最高气温纪录的可能性高达80%。

气象局首席执行官恩德斯比称，英国这一极端高温预警“绝对史无前例”，并敦促公众认真对待。气象局警告，高温天气可能导致部分地区停水断电、通信服务中断等，人们须调整日常生活和工作方式，减少室外活动。