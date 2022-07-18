逾60检察官勾结俄方 泽连斯基开除总检察长和国安首长

（早报讯）乌克兰总统泽连斯基开除了总检察长和国内情报机构负责人，理由为这两个机构有许多官员涉及与俄罗斯勾结的案件。

这是乌克兰政府自2月俄罗斯大举入侵以来最重大的一次人事整顿。

《纽约时报》和路透社综合报道，乌克兰总统办公室网站星期天（7月17日）晚发布一简短总统令，宣布总检察长韦内迪克托娃（Iryna Venediktova）和国家安全局局长巴卡诺夫（Ivan Bakanov）已被革职。

乌克兰以战争罪起诉俄军的行动是由韦内迪克托娃主导，巴卡诺夫是泽连斯基的童年朋友。

泽连斯基在17日晚的全国电视讲话中说，开除这两人是因为他们的许多机构人员与俄方勾结的勾当已被揭发。他说，这个问题也存在于其他政府机构。

泽连斯基说，针对检察官和执法人员涉嫌叛国和勾结俄方的案件多达651起。在巴卡诺夫和韦内迪克托娃的机构中，超过60名人员正在进行暗中破坏乌克兰在俄罗斯占领区进行的工作。

他说，国家安全局前克里米亚地区主管最近就因涉嫌叛国罪被捕。俄罗斯2014年吞并克里米亚，基辅和西方仍把该地区视为乌克兰领土。

泽连斯基17日还发布了另一项行政命令，任命西蒙年科（Oleksiy Symonenko）为新总检察长。

乌克兰的叛国罪案件之多，揭示了俄罗斯渗透对乌克兰构成的巨大挑战。