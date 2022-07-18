西非加纳确认首两起高传染性马尔堡病毒病例

（早报讯）非洲西部国家加纳正式确认首两起马尔堡病毒确诊病例，这种高度传染性的病毒与伊波拉病毒相似。

路透社报道，加纳卫生服务局星期天（7月17日）发表声明，两名患者本月早前进行马尔堡病毒（Marburg virus）的检测结果呈阳性，两人均已去世。

世界卫生组织（WHO）说，加纳7月10日已收到检测结果，但仍须由塞内加尔一实验室进行验证后才能正式确认为马尔堡病毒病例。

加纳卫生服务局说，正在努力降低马尔堡病毒的传播风险，包括隔离已确定的接触者。到目前为止，所有接触者都没有出现任何症状。

这是西非第二次发现马尔堡病毒确诊病例。去年在几内亚首次发现了一起确诊病例，之后就没发现其他新病例。

世卫组织非洲区域主任莫蒂说：“加纳卫生当局反应迅速，为可能暴发疫情预先做好应对准备。这是非常好的，因为如果不立即采取果断行动，马尔堡病毒很容易就会失控。”

根据世卫组织，两名患者来自加纳南部阿散蒂地区（Ashanti），他们的症状包括腹泻、发烧、恶心和呕吐等，过后在医院里病逝。

世卫组织的数据显示，自1967年至今已暴发十余次重大的马尔堡病毒疫情，主要发生在非洲南部和东部；死亡率介于24%到88%，具体取决于当时的病毒株和病例管理。