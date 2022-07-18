研究发现骨密度扫描有助揭示老年痴呆症风险

（早报讯）研究发现，腹主动脉钙化程度可揭示老年痴呆症的患病风险，而评估腹主动脉钙化程度可通过常见的骨密度扫描来实现。

新华社报道，由澳大利亚伊迪斯考恩大学研究人员领导的国际团队进行了这项长期研究，涉及958名70岁及以上的老年女性。研究人员基于她们的脊柱侧位骨密度测试数据，评估她们的腹主动脉钙化情况，并根据钙化程度将她们分为“低度”、“中度”、“重度”三组。

研究发现，每两名调查对象中就有一名存在中度至高度的腹主动脉钙化问题。持续十多年的健康追踪结果显示，“中度”和“重度”组因痴呆症住院和死亡的风险是“低度”组的两倍。

研究人员说，腹主动脉是人体最大的动脉，负责将含氧血液从心脏输送到腹部器官和下肢，其健康状况一直是评估心血管疾病风险的一个重要因素。

这项新研究表明，腹主动脉钙化程度也可用来揭示老年痴呆症的患病风险，而判断腹主动脉钙化程度非常简单，在常规骨密度测试中增加对脊柱侧位的扫描即可。

研究人员之一、伊迪斯考恩大学的西蒙·劳斯教授说，在痴呆症研究领域常说对心脏有益的东西对大脑也有益，这项研究进一步证实了这种关系。希望人们尽早采取干预措施，通过改变饮食习惯、增加体育锻炼等方式降低痴呆症患病风险。

相关论文已发表在学术期刊《柳叶刀·区域健康—西太平洋》上。