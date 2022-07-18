印度开始投票选举新一届总统

（早报讯）印度星期一（7月18日）开始投票选举第15届总统。

印度执政联盟推出的候选人莫尔穆和反对党全国民主联盟推出的候选人辛哈角逐总统职。辛哈曾出任财政部长和外交部长。

当地舆论认为，莫尔穆的胜选概率较大。莫尔穆来自奥里萨邦，也是贾坎德邦第一位女性邦长。如果她在这次选举中胜出，将是印度历史上首位出身部落的总统以及第二位女总统。

按照相关法律，总统由选举团成员选举产生，选举团成员包括印度国会上下两院议员和各邦立法议会议员。在总统选举中，各党党鞭不发挥作用，约4800名符合投票资格的议员可按照自己的意愿自由投票。

根据印度选举委员会较早前公布的时间表，计票工作将于7月21日进行。新总统将在7月25日宣誓就职。

根据印度宪法，总统是国家元首和武装部队统帅，每届任期五年，平时依照以总理为首的部长会议建议行使职权。总统实际权力有限，真正掌握实权的是总理。

但当国家受到战争威胁、外部侵略或发生武装暴动时，总统有权宣布国家进入紧急状态。如果政府陷入瘫痪，总统也可以履行政府首脑的职责。总统还有权否决政府提出的法案，以及在大选后出现悬峙议会时指定政党组阁。

现任总统科温德是印度第14届总统，他的任期将于7月24日结束。