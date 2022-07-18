美国要停止过度依赖中国稀土元素

（早报讯）美国财政部长耶伦说，美国希望停止对中国稀土元素、太阳能电池板和其他关键商品的过度依赖，以防止北京像对其他国家那样切断对美国的供应。

耶伦星期一（7月18日）在前往韩国首尔的途中接受路透社采访时说，她正在推动与韩国和其他值得信赖的盟友加强贸易联系，以提高供应链的弹性，避免受到地缘政治对手的操纵。

她说：“有弹性的供应链意味着供应来源多样化，并尽可能地消除地缘政治对手，操纵我们和威胁我们安全的可能性。”

耶伦18日晚上抵达韩国，韩国是她对印度—太平洋地区进行11天访问的最后一站。她将在19日参观韩国科技巨头LG公司的设施后，在首尔发表重要政策讲话。

耶伦的演讲大纲显示，她将大力宣传“朋友圈”，更多地依靠可信赖的贸易伙伴，以使美国的供应链多样化。这项举措有助于抑制通货膨胀，以及对抗中国的“不公平贸易行为”。

耶伦早前也说，韩国在资源、技术、能力方面有巨大的优势，包括LG在内的公司已经在美国投资。鉴于美国对台湾半导体的“高度依赖”，“韩国企业拥有生产先进半导体的巨大产能尤其重要”。

财政部一名高级官员说，减少美国对某些中国出口产品的依赖至关重要，因为中国政府过去曾切断对日本等国家的供应，同时以其他方式对澳大利亚和立陶宛施加压力。

尽管言辞激烈，但耶伦说，美国与中国的关系并非“完全消极或升级到严重敌对层次”。她说，中国正在听取美国在其他领域的关切，现在中国在低收入国家的债务重组方面，已经采取一些建设性的行动。