英前财长苏纳克在保守党党魁选举中扩大领先

（早报讯）英国前财政部长苏纳克在执政党党魁选举的最新一轮投票中扩大领先优势，四名参选人获准进入后续角逐，下议院外交事务委员会主席图根哈特淘汰出局。

路透社和法新社综合报道，英国保守党领导人选举第三轮投票结果于当地时间星期一（7月18日）晚上（新加坡时间19日凌晨）出炉。

前财长苏纳克（Rishi Sunak）以115支持票继续占据首位，贸易部长莫当特（Penny Mordaunt）以82票排第二，外长特拉斯（Liz Truss）以71票排第三，前平等事务部长巴德诺赫（Kemi Badenoch）得58票排第四，图根哈特（Tom Tugendhat）仅得31票出局。

苏纳克在前三轮投票中所得票数均为最多，莫当特始终占据第二位，特拉斯紧随其后。

同日，英国下议院在约翰逊政府的建议下对现任政府进行信任投票，结果以349对238票过关。

7月12日，八名保守党要员得到足够数量的议会下院保守党议员支持，获得参与保守党新党首角逐资格。在分别于13日和14日举行的前两轮投票中有三名参选人遭淘汰。

根据英国议会下院保守党议员团体“1922委员会”公布的竞选规则，下院保守党议员19日及20日还将举行多两轮投票，于21日议会夏季休会前锁定最后两名候选人。选举随后进入第二阶段，保守党党员将通过邮寄选票的方式选出新党首。据英国媒体报道，保守党现有党员约20万人。

“1922委员会”由保守党议会下院普通议员组成，在决定党首及首相人选方面发挥重要作用。

丑闻缠身的约翰逊被迫于7月7日宣布辞去保守党党首和首相职务，将留任至新领导人产生。反对党工党为迫使约翰逊立即下台，交由一看守领导人接管政府，直到他的继任者选出，拟对政府和约翰逊举行信任投票。但保守党称无此必要，因约翰逊已宣布辞职。而为避免触发大选，约翰逊政府建议下议院对政府进行信任动议表决。

保守党新党首选举最终结果将于9月5日宣布。这意味着，那一天将揭晓由谁出任下任首相。