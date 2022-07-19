涉欺诈外国投资者并为特朗普提供非法捐款 两纽约居民被捕

（早报讯）美国检察官说，两名纽约州居民被指控非法利用中国和新加坡投资者的资金向时任总统特朗普在2017年的连任竞选活动捐款60万美元（约83.8万新元）。

路透社和美国之音综合报道，美国司法部星期一（7月18日）公开对纽约长岛两名居民的刑事起诉，指控两人涉嫌共谋一起涉案金额达2700万美元（约3773万新元）的投资欺诈，向包括中国人在内的外国人兜售与美国总统及其他知名政治人物接触与合影的机会，以及为竞选活动提供非法捐款。

两名被告已于18日被逮捕。

刑事诉状说，居住在纽约长岛牡蛎湾（Oyster Bay）的李雪锐（Sherry Xue Li）和王连波（Lianbo Wang）策划了一起长达近十年的投资骗局。他们向主要在中国的美国境外投资者声称他们在纽约沙利文郡（Sullivan County）开发一个名为“汤普森教育中心”的项目，项目获得政府支持，并且会在美国证券交易所上市，投资者向这个项目投资50万美元保证可获得美国的EB-5投资绿卡。

50岁的李雪锐和45岁的王连波都是归化入籍的美国公民。

根据诉状，在项目所在地的审批机构否决了项目的可行性，而且美国移民局以该项目不具备EB-5计划资格为由拒绝了一些EB-5投资人的绿卡申请后，李雪锐和王连波仍继续向投资者和潜在的投资人做出虚假陈述，来误导投资者相信项目能够带来投资回报。

截至今年7月，有超过150名投资者向这个项目投资了至少2700万美元，但迄今为止，这个项目的任何EB-5投资者都没有获得临时或永久绿卡，项目也没有进行首次公开募股，投资者的资金被挪作他用，包括支付房屋贷款、度假旅行和政治捐款等个人开支，一些真正用于项目的资金只是为了维持这个骗局，包括雇佣承包商和工程师画图纸，在项目地点附近做一些小工程，以及给退出项目的几位投资者支付退款。

这份18日公开的刑事诉状还指控李雪锐和王连波充当外国人的“献金人头”（straw donor），向美国政治人士和竞选委员会非法捐款。诉状说，李雪锐和王连波向外国人承诺能为他们安排与美国的政治名流接触与合影的机会，以此收取费用，然后用这些钱进行政治捐款，取得参加筹款活动的机会。

诉状举例说，2017年，李雪锐和王连波向12名外国人收取了每人9.3万美元，作为参加时任美国总统特朗普于当年6月28日举行的筹款活动的费用，二人之后用这些钱非法以他们个人的名义向筹款委员会捐献了60万美元。根据诉状，李雪锐和王连波之后利用在这场活动上与总统的合影，继续从外国人那里骗取“汤普森教育中心”项目的投资。

美国司法部说，李雪锐和王连波定于18日下午在纽约布鲁克林的法院首次出庭。他们被控的罪名包括串谋电信欺诈、串谋洗钱和妨碍联邦选举委员会执行竞选财务法。

纽约东区联邦检察官皮斯在一份声明中说：“正如所指控的那样，被告通过误导性地声称他们那个虚假的项目得到了著名政治人士的支持，得以诱使受害者投资于一项欺诈计划。被告随后通过以自己的名义非法向政治竞选活动提供外国资金并邀请外国人作为他们的客人参加筹款活动，以此来兜售与美国政治人物接触的机会，从而得以实施这种欺诈。本办公室致力于保护我们的民主程序免于受到将这个程序暴露于非法外国影响之人的危害，致力于保护投资者的资金免于被掠夺性的欺诈者窃走。”

联邦调查局（FBI）纽约办事处助理主任德里斯科尔在声明中说：“外国资金污染我们的移民和民主程序，我们必须尽我们所能保护这些程序。”

特朗普的发言人和律师没有回应媒体的置评请求。