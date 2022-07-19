IEA：欧盟无法单靠天然气多元化撑过严冬

（早报讯）国际能源署敦促欧盟国家立即想办法降低对天然气的需求，因为在俄罗斯“断供”的情况下，即使再努力寻找多元化天然气来源，也无法满足欧洲在寒冬的需求。

法新社报道，乌克兰战争爆发后，对俄罗斯全面实施制裁的欧盟正在全力寻找俄罗斯以外的天然气供应。

欧盟委员会主席冯德莱恩星期一（7月18日）说，欧盟正寻求从阿塞拜疆进口多一倍天然气。双方承诺将扩大在能源领域合作，以增加阿塞拜疆对欧洲的天然气输送量。

法国和意大利也在寻求能源供应来源多样化。法国总统马克龙18日与阿拉伯联合酋长国总统穆罕默德签署了能源供应领域合作协议；阿尔及利亚同一天宣布，将向意大利供应更多天然气。

但IEA署长比罗尔18日在IEA发表的一篇文章中直言，“单靠来自非俄罗斯来源的天然气是绝对不够的，因为这些供应根本无法填补因俄罗斯停止供应而出现的巨大缺口。”

比罗尔说：“即使来自挪威和阿塞拜疆的天然气达到最大供应量，即使北非的交付量接近去年的水平，即使欧洲境内的天然气产量继续与近期趋势保持一致，即使进口液化天然气的增幅达到今年上半年类似的创纪录水平，这个问题依然存在。”

根据国际能源署（IEA）的分析，欧盟国家必须在未来几个月内将天然气储备增至90%，才能安然度过冬天。比罗尔呼吁欧盟各国进行紧急协调，以避免今年冬天发生天然气荒的潜在灾难。

比罗尔警告说：“现在欧洲被迫在俄罗斯天然气供应持续不确定的状态下运作，而且我们不能排除俄罗斯完全切断供应的可能性。”

他还说：“俄罗斯的最新举措是压缩流向欧洲的天然气......这对欧盟来说是一个红色警讯”。

IEA建议欧盟国家尽可能转而采用其他燃料生产电力，同时减少建筑物的空调使用量以降低对电力的需求。

路透社18日看到俄罗斯天然气工业公司（Gazprom PJSC，简称俄气）的一封志期7月14日的信函，俄气在信中通知欧洲至少三个客户，称天然气供应面对“不可抗力”（force majeure）。

俄气说，基于“特殊”情况，俄气无法履行供应义务。不可抗力条款追溯到6月14日开始生效。

“不可抗力”指面对无法抗拒的自然力量而无法履行合约，违约者无须赔偿损失。