金融时报：美众议院议长佩洛西拟8月访问台湾

（早报讯）《金融时报》星期二（7月19日）引述六名知情者说，美国众议院议长佩洛西计划于8月访问台湾。若成行，这将是美国众议院议长25年来首次访问台湾。

该报道说，佩洛西及其代表团还将到印度尼西亚、日本、马来西亚和新加坡进行访问，并在夏威夷的美国印太司令部总部停留。

《金融时报》说，其中三名知情者透露，美国白宫对佩洛西访问台湾存有疑虑。另有两名消息人士说，执政团队对于佩洛西应否到台湾意见不一致。

佩洛西的办公室和美国国务院没有立即回应路透社的置评请求。路透社也无法立即与驻美国台湾代表处取得联系。

若佩洛西此次成行，她将是25年来在任内访台的美国最高级别政要。1997年的时任议长金里奇（Newt Gingrich）也曾率团访台，并与时任台湾总统李登辉会面。

今年1月台湾副总统赖清德结束出访洪都拉斯、过境美国时与佩洛西举行了视讯会谈。

82岁的佩洛西是美国民主党知名对华鹰派政治人物，也是美国权力架构中的第三号人物。日本和台湾媒体今年4月先后引述匿名消息报道，佩洛西预料在《台湾关系法》立法43周年的4月10日率团访台。

消息传出后引起北京强烈反应，中国大陆外交部长王毅当时警告，“必将作出坚决反应，一切后果由美方承担”。

但就在日台媒体发布消息的同一天，佩洛西通过发言人宣布，接到冠病检测呈阳的报告，推迟率团出访亚洲的行程。