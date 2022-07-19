马国财长：马国不会像斯里兰卡那样破产

（早报讯）令吉币值星期二（7月19日）下滑0.08%至4.4575令吉兑1美元，是2017年3月以来的新低，引起各方对马国经济前景的议论。不过，财政部长东姑扎夫鲁告诉国会，尽管马国政府的支出增加，但不会像斯里兰卡那样面临破产，因为马国经济基本盘远强于斯里兰卡。

扎夫鲁星期二在国会回答巫统笨珍区国会议员阿末马斯兰的询问时说：“国际货币基金组织今年4月表明，马国今年国内生产总值增长率预计可达5.75%。若我们比较马国与斯里兰卡的经济指标，马国经济显然远比斯里兰卡强。”

阿末马斯兰也是巫统总秘书。他要求政府解释马国的债务水平是否仍受控，并询问如果政府还有进一步借贷空间，为何不直接贷款协助人民？

马国增加借贷的能力有限

扎夫鲁说，一个国家是否有能力增加债务，并非只看债务在国内生产总值（GDP）的占比，最重要是偿债能力与债务的可续性。他指出，马国目前的法定债务占GDP的63%，先进国如日本占GDP的263%。

“此外，马国税收在GDP的占比约11%也比其他国家低，比如菲律宾占18%、泰国占17.2%、新加坡占13.3%……平均而言，经济合作与发展组织（OECD）的成员国都超过33%。这意味马国经济尽管今年内开始复苏，但经济增长并没有带来应当的额外收入来承担附加债务。”换言之，马国增加借贷的能力有限。