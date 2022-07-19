耶伦吁美盟友实行“友岸外包” 重塑供应链韧性

（早报讯）美国财政部长耶伦说，我们需要集中力量复苏经济并恢复供应链，在盟友和伙伴国之间实行“友岸外包”战略，为经济增长奠定更坚实的基础。

韩联社报道，耶伦星期二（7月19日）上午到韩国首尔市江西区麻谷洞的LG科技园，与LG化学副会长辛学喆座谈后发表演讲。

耶伦说，出席来宾的创新努力为韩国经济注入活力，对创意和基础科学的重视促进了韩国实现具有建设性的经济模式。韩国在芯片、动力电池领域的对美投资不断增长，这样的经贸关系日益密切，将推动世界经济更加强劲、健康地发展。

耶伦对供应链危机和通货膨胀表示担忧，并强调合作预防供应不畅、物价上涨造成的损失对于解决世界经济问题非常重要。她说，韩国在芯片、动力电池等关键零部件供应链上发挥举足轻重的作用，韩美两国应分担痛苦，携手解决供应链瓶颈。

耶伦指出，友岸外包（friend-shoring）意味着更紧密的关系和多元化供应，要借此保护韩美两国的家庭免受高物价冲击，管控地缘、经济风险，使工业生产平稳运行。重塑供应链韧性需要巩固与主要友邦的经贸合作，韩国也在此列，要更加重视需要重点发展关系的核心国家，美国没有“开倒车”的计划。

耶伦还说，那些独裁国家凭借地缘政治力量在原材料和技术方面施加经济压力。美国和韩国有着共建自由开放的印太地区的共同目标，有必要防止中国等国家在一些产品、材料领域获得独断专行的市场支配地位。