韩外长拜会日相 改善双边关系

（早报讯）韩国外交部长朴振星期二（7月19日）在日本首相官邸拜会日相岸田文雄，转达韩国总统尹锡悦要改善韩日关系的强烈意愿。

朴振星期一（18日）起访问日本三天。韩日两国力争修复冷却的双边关系，正式启动了高级别对话。

朴振星期二下午在东京一家酒店会见日韩议员联盟会长额贺福志郎，协商韩日关系改善方案。之后，朴振前往日本自民党总部吊唁日前遭枪击去世的前首相安倍晋三，并同自民党干事长茂木敏充举行会谈。朴振当天还将前往日本众议院第二议员会馆，拜会日本前首相菅义伟。

韩联社报道，朴振星期一在东京饭仓公馆与日本外长林芳正举行约两个半小时的会谈。朴振在会上说，韩国将争取涉案日企在韩资产变现之前寻求有效解决办法。

另据共同社报道，林芳正在会谈中就二战韩国劳工问题说：“有必要基于1965年邦交正常化以来构筑的日韩友好合作关系的基础，来发展日韩关系。”他强调必须解决日韩之间悬而未决的课题，并再次要求就日军慰安妇问题履行2015年的日韩共识。

两国外交部门在会谈结束后发表的报道资料中说，双方就有必要尽早解决二战时期被日强征劳工索赔问题达成共识。

二战期间，日军在朝鲜殖民地强征100多万名劳工。战后，两国一度签署《日韩请求权协定》，解决了强征劳工赔偿问题。2012年，韩国法院裁定《日韩请求权协定》有疏漏，再次掀起强征劳工赔偿问题，进而导致韩日关系急速降温。

两名外长一致认为，日韩、日美韩合作的发展处于前所未有的重要时期，并就谴责俄罗斯入侵乌克兰达成共识。他们还商定坚决应对朝鲜的挑衅行为，进一步加强日韩合作。他们也针对发展未来关系的方法交换意见，一致同意加强日韩的人员交流。

韩国外交部官员透露，日韩《军事情报保护协定》（GSOMIA）和安保合作也是这次会谈的课题，并称朴振要求林芳正立即撤销对韩出口管制。

日本政府2019年7月对韩国实施严格的半导体出口限制，限制部分可用于制造屏幕和半导体的原料出口，以及加大出口审查难度。