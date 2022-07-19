欧盟启动阿尔巴尼亚和北马其顿入盟谈判

（早报讯）欧盟星期二（7月19日）启动与阿尔巴尼亚和北马其顿的入盟谈判。

欧盟委员会主席冯德莱恩热烈祝贺阿尔巴尼亚总理拉马和北马其顿总理科瓦切夫斯基。她说：“这是你们公民期待已久和努力的结果，这是他们应得的。”

加入欧盟的过程可能需要数年时间，但启动入盟谈判这一正式步骤对两个候选国来说标志着胜利。

科瓦切夫斯基说：“在17年后的今天，我们终于开始谈判，这是极大的满足感。”

北马其顿在加入欧盟的道路上面临许多障碍，包括被迫改名。

北马其顿与希腊就国名问题的僵局持续20多年。北马其顿1991年脱离南斯拉夫独立后，使用宪法国名“马其顿共和国”。希腊认为，这个国名暗示它声张拥有希腊北部马其顿省领土和文化遗产，遂要求它更名，并阻挠它加入欧盟和北约。两国2018年6月达成协议，“马其顿共和国”国名改为“北马其顿共和国”，希腊同意它加入欧盟和北约。

阿尔巴尼亚2009年申请加入欧盟。拉马认为，入盟谈判可能需要一段时间。他说：“我们知道这不是结束的开始，这是开始的结束。”拉马这句话，借用了英国前首相邱吉尔在1942年二战时的名言。

冯德莱恩星期二对两国启动入盟谈判表示欢迎。她说，阿尔巴尼亚和北马其顿在采用欧洲规范和标准的改革方面，取得了巨大进展。“你们已经表现出坚韧不拔的精神。你们保持对入盟进程的信心。你们加强了法治。你们与腐败斗争。你们有自由的媒体……你们有一个充满活力的公民社会。你们进行了无数次改革，实现了经济现代化。”