拜登20日宣布应对气候变化行政命令

（早报讯）美国总统拜登将在星期三（7月20日）宣布应对气候变化的行政命令，但将暂缓颁布气候紧急命令。

路透社报道，美国白宫发言人皮埃尔19日说，拜登当天到马萨诸塞州参观一座由燃煤电厂改造的海底电缆制造厂时，将宣布应对气候危机及确保清洁能源未来的新联邦措施。

白宫官员仍在权衡是否宣布气候变化为国家紧急状态，采取这一步骤可释放广泛的行政权力以推动清洁能源建设、限制石油钻探和遏制化石燃料的使用。

彭博社引述知情人士说，拜登将在参观马萨诸塞州的海底电缆厂时强调，他不会让国会陷入气候立法僵局阻止他为减缓全球气温上升而采取的紧急工作。

报道指颁布紧急命令是拜登目前正在考虑的几种策略之一，既要证明拜登对推动清洁能源的承诺，同时又不损害国会关于医疗保健立法的谈判。

民主党希望在8月参议院休会前通过清洁能源和气候变化法案，因民主党籍参议员曼钦撤回支持而再次受挫。曼钦上周称尚未准备好支持民主党推动的关键气候条款后，其他民主党籍立法者和环保组织呼吁白宫采取更激进的应对气候变化措施。

民主党籍参议员怀特豪斯和默克利18日呼吁拜登宣布气候紧急状态，并援引《国防生产法》提高包括太阳能电池板等各种可再生能源产品和系统的生产。