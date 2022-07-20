美国“人口贩运”黑名单添加越南柬埔寨文莱等

（早报讯）美国以取缔强迫卖淫或协助外国劳工表现不力为由，将越南、柬埔寨、文莱和澳门加入了人口贩运黑名单，而马来西亚仍未从这份黑名单中除名。

法新社和路透社综合报道，美国国务院星期二（7月19日）发布《2022年人口贩运年度报告》，中国和俄罗斯多次在这份报告中被提及。另外，美国罕见地首次把盟友保加利亚列入观察名单。俄罗斯盟友白罗斯也被列入黑名单。

俄罗斯被列为11个涉及人口贩运、政府资助项目贩运、政府附属医疗服务或其他部门的强迫劳动、政府集中营中的性奴役或雇用招募童兵“政策或模式”的国家之一。而中国连续六年（2017年-2022年）被列为状况最恶劣的第三类国家。

美国国务卿布林肯说，贿赂是人口贩运集团的“首选手段”，可诱使贪腐政府对他们的非法活动视而不见。他强调说：“当我们通过外交解决气候和腐败等问题的同时，我们也必须正视这些问题如何与人口贩运牵扯在一起。”

基于对中国崛起的共同担忧，美国和越南的关系近期回暖，但越南今年从第二类国家被下调为第三类国家，理由为越南2021年对人口贩运的取缔行动减少。

柬埔寨方面，美国国务院说，“地方性腐败”导致柬埔寨在打击娱乐场所贩卖儿童和在线诈骗活动方面伐善足陈。

至今仍未脱离美国“人口贩运”黑名单的国家还包括阿富汗、古巴、厄立特里亚、几内亚比绍、伊朗、缅甸、朝鲜、尼加拉瓜、俄罗斯、南苏丹、叙利亚、土库曼斯坦和委内瑞拉。