维克勒马辛哈当选斯里兰卡新总统

（早报讯）斯里兰卡代总统维克勒马辛哈在国会赢得过半数的支持票，当选斯里兰卡下一任总统。

彭博社报道，斯里兰卡国会星期三（7月20日）以不记名方式投票选举新总统。在225名议员中，134人把票投给了73岁的维克勒马辛哈，前教育部长阿拉哈佩鲁马获得82票，左翼领袖迪萨纳亚克仅得3票。

维克勒马辛哈和阿拉哈佩鲁马均来自执政党斯里兰卡人民阵线（SLPP），迪萨纳亚克为左翼人民解放阵线（JVP）领导人，他的政党在国会只有三个席位。

曾六次出任斯里兰卡总理的维克勒马辛哈是原总统拉贾帕克萨的盟友。斯里兰卡人民将国家陷入有史以来最严重的经济危机归咎于长期统治斯里兰卡的拉贾帕克萨家族。

在科伦坡发起示威活动的纳加穆瓦此前已警告说：“如果维克勒马辛哈当选新总统，我们国家不可能稳定。”

维克勒马辛哈将接手治理的是正与国际货币基金组织（IMF）就救助问题谈判的破产国家。这个约有2200万人口的印度洋岛国陷入1948年脱离英国、独立以来的最严重经济危机，通货膨胀率超过50%，外汇耗尽，全国缺粮、缺药、缺燃料。

拉贾帕克萨14日晚上获准入境新加坡进行私人访问，随即向国会议长阿贝瓦德纳提交辞职信，国会15日宣布正式接受他的辞呈。