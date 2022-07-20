澳大利亚进口食品发现口蹄病毒

（早报讯）澳大利亚农业、渔业和林业部星期三（7月20日）说，在墨尔本出售的猪肉松样本中发现口蹄病毒。样本中还检测出微量的非洲猪瘟。

虽然当局并未在检测中查出活性口蹄病毒（Foot and Mouth Disease），但警方已从墨尔本所有相关超市和一仓库中查获这批被污染的产品。此外，澳洲各地的一些其他零售猪肉产品也查出了非洲猪瘟，有关部门目前已将产品查收并进行检查。

今年5月，印度尼西亚当局在东爪哇发现首起口蹄疫病例后，疫情迅速扩散开来。为了防止印尼的口蹄病毒入侵澳洲，澳当局近期加强了边境的监控措施，并从本周起在国际机场内放置卫生脚垫。

但除印尼外，澳当局还从其他国家的进口商品查获病毒痕迹。澳洲农业部长瓦特（Murray Watt）说，“发现有两种疾病痕迹是从中国进口的。”

澳农业工业委员会在一份声明中称，这表明入侵风险不仅与印尼商品有关，还有可能来自其他地方。

据悉，口蹄疫将严重威胁澳洲价值320亿澳元（约308亿新元）的畜牧业。若口蹄疫在当地大规模扩散，或直接冲击澳洲价值800亿澳元的经济产业。

澳农业、渔业和林业部补充说，非洲猪瘟和口蹄病毒都不会对人类健康构成威胁。

但口蹄疫具有高传染性，对牲畜（如牛、羊、山羊和猪等）而言可致命。典型的口蹄症状包括发热，在口腔黏膜、乳房以及和蹄部皮肤上出现水泡等。