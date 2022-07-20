英国6月通胀率达9.4% 创40年新高

（早报讯）英国国家统计局星期三（7月20日）公布的数据显示，英国6月消费者价格指数（CPI）同比上涨9.4%，创1982年2月以来最大涨幅。

由于价格上涨速度远高于工资，英国家庭的经济负担持续加重。英国央行预计10月的价格涨幅将超过11%，届时能源价格将再次上涨。

英国工业联合会副首席经济学家里奇（Anna Leach）说：“今年剩余时间，通胀可能会居高不下，严重影响家庭收入。”

价格节节攀升的不仅仅是燃料，英国多个领域也备受影响，尤其是酒店业。截至今年6月的一年中，餐厅和住宿的价格增长了8.6%，高于5月的7.6%。食品和非酒精饮品的价格同比上涨9.8%，创2009年3月以来新高。

英国央行考虑在8月加息50个基点

英国央行行长贝利（Andrew Bailey）说，为了加快对抗通胀的步伐，英国央行将考虑在8月加息50个基点，并减少持有英国国债。贝利称，实现2%的通胀率是他的主要目标，他将在8月4日的议息会议上，公布量化紧缩的详细计划。

贝利补充，英国央行将全面计划减持量化宽松持有的债券，在量化紧缩的第一年，英国央行减持的幅度为500亿至1000亿英镑之间（约836亿至1672亿新元之间）。

在这之前，英国央行已经连续五次上调利率，从去年12月的0.1%上调至目前的1.25%，市场预计到今年年底将达到3%。这是自2009年1月英国经济受到全球金融危机冲击以来的最高水平。

目前，英国执政的保守党新党魁三名参选人中，有两人承诺减少数10亿英镑的税收，以帮助有困难的家庭并刺激企业投资。

英国财长扎哈维说，“世界各国都在与更高的价格作斗争，我知道这对英国人来说有多么困难，因此我们正在和英格兰银行一起努力抑制通胀”。