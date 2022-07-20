马国国会审议“反性骚扰法案” 朝野掀骂战

（早报讯）马来西亚国会下议院星期三（7月20日）继续审议“反性骚扰法案”，包括准备设立专门法庭审理这类案件。朝野议员对法案内容并无争议，但多名之前多次对反对党女性议员大开黄腔的巫统议员不满反对党旧事重提，结果双方发生骂战。

妇女、家庭及社会发展部长丽娜哈伦星期二（19日）在国会下议院提呈“2021年反性骚扰法案”二读。法案详细列明特定用语和表达方式属于性骚扰，并授权成立专门审理性骚扰案件的法庭。被告一旦罪名成立，最高罚款额为25万令吉（约7万8000新元），还必须参加辅导课程及公开道歉。

直接点名发表性骚扰言论的国会议员

民主行动党古来区国会议员张念群星期二在国会质疑法案即使通过，能否对付经常在国会发表性骚扰言论的国会议员。她直接点名的议员包括沙巴巫统京那巴当岸区国会议员邦莫达、吉打巫统华玲区国会议员阿都阿兹，以及霹雳巫统巴西沙叻区国会议员达祖丁。根据联邦宪法，国会议员在国会内享有言论免控权，议员们不会由于在国会发表的言论而被控。

张念群的说法立即引起阿都阿兹的不满。阿都阿兹说：“感谢你的训斥，我已经很久没有讲了（性骚扰言论）。但这其实事出有因。若有女性国会议员叫议长‘傀儡’，我们生气，就以牙还牙。”

遭张念群点名的邦莫达星期三则在国会以淡米尔语和马来语有关女性生殖器的粗话叫嚣，并指民行党女性国会议员“行为不检点”，引起反对党议员驳斥。主持会议的副议长莫哈末拉昔最后下令关闭双方的麦克风，才结束约一小时的骂战。反对党议员要求莫哈末拉昔将邦莫达逐出议会，但莫哈末拉昔拒绝这么做。