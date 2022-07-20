意大利数百人受野火威胁撤离家园

（早报讯）极端高温天气持续冲击着欧洲大陆，意大利托斯卡纳（Tuscany）星期三（7月20日）因野火蔓延导致一些液化气罐爆炸，数百名居民被迫撤离家园。

此外，多日大火使意大利国营造船集团芬坎特里（Fincantieri）被迫关闭在港口一家拥有3000名员工的工厂。

这场发生在托斯卡纳大区的森林野火星期一（18日）晚上爆发后，便持续在卢卡镇（Lucca）附近燃烧，目前已经烧毁约560公顷的树林。

液化气罐爆炸迫使约500人撤离

当地州长贾尼（Eugenio Giani）发推文称，大火在夜间肆虐一些村庄导致部份液化气罐爆炸后，迫使约500人撤离。

意大利目前有九个城市处于最高热浪的警报状态，预计到星期四（21日），进入警报状态的城市将上升至14个，包括罗马、米兰和佛罗伦萨。

欧洲英国总计44%领土面临干旱风险

除意大利外，整个欧洲都处在热浪及野火的阴影之下。欧盟委员会联合研究中心18日称，气候变化导致干燥天气，欧洲和英国总计44%的领土在7月面临干旱风险，还有9%的领土处于严重的警报状态，当地的农作物正遭受缺水影响。

报告说，在雨水已经不足的前提下，今夏以来的热浪将进一步影响欧洲各国的河流流量，使得储水量枯竭；而严重干旱外加高温将导致法国、罗马尼亚、西班牙、葡萄牙和意大利的农产品收成下降。