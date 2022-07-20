联合国指控塔利班数百起侵权行为

（早报讯）联合国驻阿富汗援助团（UNAMA）星期三（7月20日）说，塔利班政府应该为夺权后的10个月内发生的法外处决、酷刑、任意逮捕和不人道惩罚负起责任。

UNAMA在一份报告中指出，这些侵犯人权的行为主要是针对多个团体，包括前政府官员和安全部队人员、人权捍卫者、记者和妇女等。

塔利班发言人阿哈默迪（Qari Yusuf Ahmadi）说，当局将很快针对这些指控做出回应。

塔利班官员曾说，报复性袭击并非在领导层同意的情况下发生，并强调他们已经禁止战斗人员采取这类行动。官员还补充说，他们已经开始“清理”不完全遵守指示的人。

虽然UNAMA也在声明中承认塔利班当局确实采取了相关措施保护人权，以及“显著减少武装暴力”，但UNAMA依旧认为塔利班应为阿富汗的人权问题负责。

在这份报告中，UNAMA列出了160起法外处决、178起任意逮捕以及56起酷刑和虐待事件。

与此同时，阿富汗妇女的权益也遭剥夺。报告称，当地妇女和女孩在参与教育、工作以及公共和日常生活的权益愈发受到限制，更多时候相关权益被完全剥夺。

自塔利班接管阿富汗以来，UNAMA共记录了2106起平民伤亡事件，其中700人死亡，1406人受伤。