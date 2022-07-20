法国政府敦促民众“别忘了关灯”

（早报讯）俄乌战事导致欧洲电力成本飙涨和天然气供应端不稳，法国政府呼吁民众节约用电，如关灯、拔掉无线网络和调高空调温度等。

法国政府发言人韦郎（Olivier Veran）星期三（7月20日）说，本周出现的创纪录高温和林火已经清楚地提醒人们气候变化的影响，以及减少消耗化石燃料的必要。

韦郎说：“当你周末不在家或外出度假时，尽可能地关掉电源、拔掉WiFi，将空调温度调高一点。当你不在房间时，当然要关灯。”

法国气象局19日证实，随着本轮热浪达到顶峰，当日法国64个不同地区出现了创纪录的高温。大部分高温纪录出现在大西洋沿岸，该区域温度飙升至40摄氏度，林火持续延烧。

面临数十年来最严重能源困境 欧洲或强制削减天然气用量

法国总统马克龙则敦促企业、公民和地方政府在夏季制定应急计划，避免在欧洲面临数十年来最严重能源困境之际，无法度过即将到来的冬季。

虽然法国对俄罗斯天然气的依赖低于其他欧盟成员国，但法国一直受到核电站问题（如核反应堆故障、新建核电站工程延误和预算超支等）的影响，这些核电站为法国提供了一半以上的能源。

马克龙指责俄罗斯将天然气出口武器化，并警告说俄罗斯可能完全切断所有的天然气供应。

根据欧盟委员会公布的计划，从今年8月到明年3月，所有欧盟国家的天然气使用量需减少15%。减少天然气使用的要求目前是“自愿的”，但欧盟可以在天然气供应紧张下将削减目标变成强制要求。