韩政府公布半导体产业发展扶持计划

（早报讯）韩国政府将大幅扩大对半导体研发和设备投资的税收优惠，引导企业截至2026年完成半导体投资340万亿韩元（约3610亿新元），并争取在未来10年培养15万名专业人才。

韩联社报道，韩国产业通商资源部长官李昌洋星期四（7月21日）访问半导体材料企业“东进世美肯”位于京畿道华城市的工厂，并公布与企划财政部、国土交通部联合制定的“半导体超级强国战略”。

具体来看，为鼓励企业在未来五年完成340万亿韩元半导体投资，政府将为半导体园区所需基建提供财政支持，并将园区最大容积率提升至490%。政府还将扩大对半导体设备投资及研发的税收优惠，将大企业对国家战略技术的设备投资税额抵扣率提升至8%至12%。

在人才培养方面，韩国政府明年将指定半导体职业研究生院，集中支援人工费、教育器材、研发等，争取到2031年培养15万名专业人才。产业界也计划年内设立“半导体学院”，并将从明年起针对相关群体提供具有针对性的培训，力争在未来五年培养3600名以上的一线人才。

此外，韩国政府将重点支持下一代系统芯片研发，力争到2030年将全球系统芯片市场占有率从目前的3%提升至10%，将材料、零件、设备的自给率从30%上调至50%。为此，政府将对电力半导体、车用半导体、人工智能半导体领域进行大规模投资，并推动官民联合设立半导体生态系统基金。