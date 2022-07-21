特斯拉套现旗下的75％比特币 进账9亿3600万美元

（早报讯）根据电动车特斯拉（Tesla）星期三（7月20日）发布的第二季业绩报告，特斯拉在这个季度已将原本持有的大约75％的比特币套现，为公司的资产负债表增加了9亿3600万美元的现金。

虽然特斯拉没有说明它是以什么价格出售比特币，又或是提供任何有关它的比特币投资的减值或增值幅度，但比特币在今年第二季开始时，价格在4万6000美元区域。在这个季度结束时，比特币在1万9000美元水平周围波动。

特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）在星期三的业绩报告线上会议说：“我们出售大量比特币资产的原因是，我们不确定中国的冠病疫情封锁何时会缓解。因此，目前手头上的现金对我们来说很重要。我们的这个举动不应该被视为是对比特币做了某种判断，因为特斯拉对未来增加加密货币资产还是持着开放态度。”

特斯拉是在去年初改变公司的投资策略之后，开始投资比特币。当时特斯拉说，公司是为了让自己的资产有更大的灵活性，以及能够进一步让资产多元化，提高公司现金的回报，所以才投入加密货币。

特斯拉当时说，公司用来购买比特币的现金，不是运营流动性所需要的。该公司当时共投资了15亿美元比特币。

特斯拉的资产负债表显示，截至今年第二季，公司的数码资产是2亿1800万美元，而截至第一季度的数码资产则是12亿6100万美元。

这也并不是特斯拉第一次结算它的比特币储备。特斯拉在去年第一季度里也曾卖出约3亿美元的比特币。

开年至今，比特币已经下跌了51.65％或2万4656美元，截稿时报2万3077美元。

特斯拉股价在星期三盘后上升11.18美元或1.51%，报753.68美元。