马国最低收入阶层享有最少燃油补贴 政府研拟新机制改善情况

（早报讯）马来西亚每月提供约270亿令吉燃油补贴中，全国收入最低的四成民众（B40）只享有其中约22%或约60亿令吉，比全国收入最高的两成民众（T20）享有的约32%或约80亿令吉还少。政府因此正在研拟新的燃油补贴机制，希望能改善这种情况。

财政部长东姑扎夫鲁星期四（7月21日）在国会以书面答询时说，根据马国统计局的数据，政府每月拨出约270亿令吉（约84亿5000万新元）补贴RON95汽油。政府发现这类汽油只有22%是由全国收入最低的四成民众使用。全国收入中等的四成民众使用46%或约130亿令吉补贴额，全国最高收入的两成民众使用32%的RON95汽油。

扎夫鲁说，政府认为全国收入最高两成民众享有约80亿令吉的RON95汽油补贴并不合理。“这与（政府援助低收入者的）马国一家援助金（BKM）80亿令吉拨款相差无几。80亿令吉可建造16家设有300张床位的医院，或160所设有30间教室的学校。”

他说，除了全国收入最高的两成民众，许多非公民也享用政府的汽油补贴，甚至有人将政府补贴的商品走私到邻国。因此政府将检讨汽油、柴油、液化天然气的补贴机制。“政府希望通过针对性补贴，精准援助真正需要的群体，同时改善政府的财政分配。”