乌克兰将货币贬值25% 应对战争日益影响

（早报讯）乌克兰央行星期四（7月21日）将货币格里夫纳（hryvnia）兑美元贬值25%，以应对俄乌战事对经济造成的日益严重影响。

路透社报道，乌克兰央行在一份声明中说，新汇率将设在1美元兑36.5686格里夫纳。相比之下，格里夫纳汇率过去五个月一直保持在29.5。

央行宣称，所采取的应对措施是“鉴于乌克兰经济在战争期间的基本特征发生了变化，以及美元对其他货币的走强……这一举措将提高乌克兰生产商的竞争力，使不同企业和家庭群体的汇率条件趋同，并支持经济在战争期间的韧性。”

在2月份俄乌战争爆发后，乌克兰央行暂停了格里夫纳交易并收紧了资本管制，以帮助政府进口关键商品并遏制盘旋上升的通胀率。

央行在声明中也宣布，格里夫纳汇率将固定在新水平。央行说，保持固定汇率将确保国家保持对通胀动态的控制，并支持金融体系的不间断运行。“这是经济稳定运作的关键条件，在战争期间至关重要。”

在这之前，格里夫纳汇率维持不变导致乌克兰的国际储备降至两年多来最低水平。由于官方汇率没有考虑到近半年来的经济恶化，出口商不愿按官方汇率将硬通货兑换为本币。央行认为，新汇率将增加乌克兰出口商的外汇流入，并将“市场参与者的投机行为”降至最低。