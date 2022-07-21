福特汽车计划裁员8000人 资助电动车投资

（早报讯）知情人士透露，福特汽车（Ford Motor）正准备在未来几周内裁员多达8000人。福特汽车希望能够通过裁员提高公司利润，为公司进军电动车市场提供资金。

彭博社报道，或将被裁的员工主要来自新成立的福特蓝色部门（Ford Blue）。这个部门是负责生产内燃机汽车（Internal Combustion Engine Vehicles）的。除了这个部门以外，公司的其他受薪业务也会受影响。不过，这个裁员计划仍未敲定，因此其中的细节可能仍有变化。

计划到2026年削减30亿美元成本

福特汽车首席执行官法利（Jim Farley）之前说过，公司计划到2026年削减30亿美元成本，而拟议中的裁员计划就是公司向削减成本迈出的重要一步。法利曾说，他希望将福特蓝色部门变成“整个企业的利润和现金的引擎”。

今年初，法利彻底重组了福特汽车。他一方面通过创建“Model e”部门来扩大电动车产品，另一方面则让“福特Blue”部门专注于像Bronco款型的传统内燃机汽车。

裁员计划预料集中在美国市场

据知情人士透露，福特汽车可能会分阶段进行裁员。裁员行动很可能会在今年夏天开始。福特汽车在美国雇用了大约3万1000名受薪员工。这项裁员计划预料是集中在美国市场。

彭博社说，福特汽车拒绝就可能的裁员发表评论，只透露公司会专注于重塑业务组织，并充分把握电动车的增长趋势。

虽然流传裁员消息，福特汽车的股价在今晚盘前仍然微起0.03美元，截稿时报12.76美元。