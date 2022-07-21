周四美市盘前波动小 重点谈特斯拉的季度业绩

今天重点：

●投资者还在等待着另一批业绩报告的出炉，欧洲央行的货币政策决定也尚未敲定，星期四（7月21日）主要股指期货显得举棋不定，波动幅度小。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌6.30点或0.16％，报3953.60点；纳斯达克100指数期货微起0.70点或0.01％，报12440.40点；道琼斯指数期货则退低80.60点，报31794.20点。

●美国股市隔夜（星期三）收高。在不少企业业绩稳健的支持下，科技股为主的纳斯达克指数隔夜上涨将近1.6％。但是整个市场对通胀以及联储局进一步大幅加息的可能，仍旧持谨慎态度。

●标准与普尔500指数隔夜起23.21点，闭市报3959.90点。重量级的道琼斯指数则上升47.79点，闭市报31874.84点。科技股隔夜表现不俗，带动纳斯达克100指数上升1.55％或190.26点，以12439.68点收市。

●美国股市隔夜交易一般，交易所的总成交量是1亿1510万股，与过去20天的114亿3000万股平均成交量大致一样。

盘前交易重点：

●在游轮运营商Carnival隔夜盘后宣布计划出售至少10亿美元的新股后，Carnival股价在今晚盘前交易中暴跌10.91％，截稿时报9.88美元。

●网飞（Netflix）第二季度订户人数虽然下降100万，但是幅度比公司与市场之前预测的小，而且网飞也预计第三季公司将恢复客户增长速度，带动网飞股价隔夜上涨7.4％。不过今晚盘前该股回退1.13美元，截稿时报215.31美元。

●加密货币交易平台Coinbase隔夜表明立场，说明和多家破产机密货币交易平台与借贷公司没有任何业务的联系，带动Coinbase股价隔夜飙升超过14％。今晚盘前该股跌2.82美元，截稿时报72.45美元。

●今天（21日）下文我们来看看刚刚在隔夜发布季度业绩的电动车制造商特斯拉（Tesla）。今晚盘前该股股价起22.99元，截稿时报765.49美元。

●盘前活跃股按序：Carnival Corp、特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies、亚马逊（Amazon）和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

图为特斯拉中国制造的Model 3电动车。（路透社）

特斯拉（Tesla）（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

世界主要电动车制造商特斯拉在隔夜公布了第二季度业绩后，股价在盘后上涨约2％，报755.31美元。这个偏高走势在今晚盘前还持续着。

根据特斯拉的业绩报告，特斯拉的每股盈利是2.27美元，比Refinitiv搜集的市场分析师普遍预测的每股1.81美元来得好。在交货量增加，以及电动车的销售价提高的带动下，特斯拉的营业额也同比增长42％至169亿3000万美元，而市场的普遍预测则是165亿2000万美元。

特斯拉业绩报告说，尽管业务在这段期间面对一定的挑战，例如：第二季度大部分时间特斯拉在上海的工厂不是有限生产就是停产，特斯拉还是实现了该行业最高的营业利润率，高达14.6％。特斯拉的自由现金流也高达6亿2100万美元。

首席执行官马斯克（Elon Musk）在隔夜的业绩报告线上会议说，特斯拉在德国的新工厂今年6月每周产量超过1000辆。他预计该公司在德克萨斯州奥斯汀的新工厂也将在未来几个月内达到每周超过1000辆的产量里程碑。

特斯拉的充电基础设施也在这个季度迅速增长。截至第二季，特斯拉总共有709个商店和服务据点，以及3971个超级充电站（总共设有3万6165个超级充电站连接）。特斯拉的商店和服务据点同比增长19％，充电站数量则增长34％。

另一方面，特斯拉在这个季度也将原本持有的大约75％比特币套现，为公司的资产负债表增加了9亿3600万美元的现金。

特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）在隔夜的业绩报告线上会议说：“我们出售大量比特币资产的原因是，我们不确定中国的冠病疫情封锁何时会缓解。因此，目前手头上的现金对我们来说很重要。我们的这个举动这不应该被视为是对比特币做了某种判断，因为特斯拉对未来增加加密货币资产还是持着开放的态度。”

虽然卖出比特币，但一向积极发推文支持狗狗币的马斯克在会上重申，特斯拉并没有出售任何狗狗币。

在Tipranks的27名分析师中，有16名给予该股“买入”评级，五名给予“持守”评级，六名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是864.96美元。