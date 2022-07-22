意大利9月25日举行闪电大选

（早报讯）意大利将在9月25日举行闪电大选，消息一出引发金融市场震荡，欧元兑美元快速回吐欧央行鹰派加息后涨幅。意大利中右翼联盟目前在民意调查中领先。

路透社和彭博社综合报道，在意大利三党缺席参议院信任投票后，意大利总理德拉吉再度请辞，总统马塔雷拉星期四（7月21日）决定解散议会，由德拉吉领导的内阁决定提前举行大选的日期。意大利内阁同日晚举行会议，决定于9月25日提前举行议会选举。

这将是意大利一个多世纪来首次在秋季举行大选。下半年一般是意大利国会准备财政预算案的时候，过去不曾在秋季举行大选。

执政将近18个月的德拉吉于21日早前提交辞呈，马塔雷拉已要求他担任看守总理。

民调显示，极右翼领导的中右翼联盟可能赢得大选，但新的选举并不意味着意大利很快会有一届新政府，未来几个月意大利和欧洲的经济动荡或加深，反欧盟的中右翼联盟上台甚至会令欧元面临存亡威胁。

根据民调，极右翼的意大利兄弟党的领导人梅洛尼（Giorgia Meloni）有望成为意大利首位女总理。意大利兄弟党长期与前总理贝卢斯科尼的中右翼意大利力量党和极右翼的北方联盟党交好，都持有反欧盟立场。

意大利参议院20日晚对德拉吉政府的信任投票获得通过，但执政联盟三个主要伙伴，即民粹的五星运动、极右翼的北方联盟党，以及前总理贝卢斯科尼领导的中右翼党派意大利力量党的议员都缺席，使得总投票人数不到参议院席位的一半。德拉吉认为，执政联盟的信任基础已不复存在，他不可能再重组去年2月上台时领导的多党派联合政府。

德拉吉上周以同样理由提出辞职，但被马塔雷拉拒绝，并要求他向国会报告及评估目前形势，以及寻求通过国会投票来确认政府是否仍拥有多数支持。

意大利宪法规定，总统解散议会后的70天内需完成大选，9月25日是截止日期前的最后一个星期天。意大利议会的五年任期原本将于2023年3月届满再举行选举。