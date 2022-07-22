国会骚乱听证会播出后 反对特朗普再选总统的共和党人增加

（早报讯）美国跨党派众议院特别委员会星期四（7月21日）就2021年1月6日美国国会骚乱调查，举行最后一次的电视直播听证会。

路透社报道，在21日完成调查的路透社/益普索民调结果显示，共和党人对共和党籍前总统特朗普的看法变得负面的人有所增加。

这项为期两天的调查在第八次国会电视听证会举行的几个小时前完成。调查发现，40%的共和党人现在认为，特朗普至少必须为去年国会骚乱承担部分责任。六周之前，只有33%的共和党人持相同看法。

虽然特朗普继续在共和党内获得广泛支持，而他不时暗示自己会在2024年再次竞选总统，但持续了六个星期的电视直播听证会，全聚焦于特朗普如何施压副总统彭斯协助他推翻败选结果，以及他的多名心腹顾问都对他声称选举涉及大规模欺诈的指控提出质疑。

现在，三分之一的共和党受访者认为特朗普不应该在2024年再次竞选总统，这比6月初国会骚乱调查电视听证会开播之时来得多。当时认为他不应再选总统的共和党受访者占四分之一。

大多数共和党受访者说，他们至少看了一小段国会骚乱调查的电视听证会，每四人只有一人称完全没有听到任何关于国会骚乱调查电视听证会的报道。

21日的国会骚乱调查电视听证会，把焦点放在去年1月6日特朗普呼吁支持者“拼死战斗”（fight like hell）之前关键几小时所发生的事。

当天特朗普在白宫外向支持者发表讲话后，他的支持者就浩浩荡荡地走向国会大厦，演变成暴力冲进国会大厦的致命骚乱事件。