研究：欧洲热浪与欧亚大陆上空“双急流”有关

（早报讯）德国一项新研究发现，欧洲热浪加速出现的趋势与欧亚大陆上空“双急流”出现频率和持续时间增加有关。这表明除了热力学驱动因素外，大气动力学变化也促使了欧洲热浪加速出现。

新华社报道，德国波茨坦气候影响研究所等机构参与的新研究认为，欧洲已成为热浪“热点地区”，与其他位于北半球中纬度的地区相比，过去42年欧洲热浪发生频率和强度的增长趋势明显更快。这种加速趋势与欧亚大陆上空“双急流”出现频率和持续时间增加有关。

研究人员计算认为，这种关联在西欧地区尤为显著，当地气温变化值的35%可用“双急流”解释，而当地热浪加速出现的趋势，几乎可全部归因于“双急流”持续增长的趋势。

急流是指风速达每秒30米以上的狭窄强风带，是大气环流的一个重要特征。在某些因素影响下，欧洲大陆上空的急流有时被一分为二形成“双急流”，这更容易产生极端高温。新研究表明，除了热力学驱动因素外，大气动力学变化也促进了欧洲热浪加速出现，这对风险管理和制定适应策略具有启示意义。

罕见高温正在“炙烤”欧洲多国，局部地区最高气温达45摄氏度。世界气象组织7月19日说，当前正席卷欧洲的热浪将持续至下个星期。

德国的研究论文已在英国《自然·通讯》杂志上发表。