周五美市盘前小幅退低 重点谈Snap股价猛挫

今天重点：

●美国华尔街股市主要指数在连续三天上涨后，在星期五（7月22日）盘前似乎走得跌跌撞撞。今晚（22日）投资者也都在等待着推特（Twitter）发布最新业绩报告。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌12.00点或0.30％，报3986.90点；纳斯达克100指数期货跌70.20点或0.56％，报12549.20点；道琼斯指数期货则退低11.80点，报32025.10点。

●美国股市隔夜（星期四）主要股指在午盘反弹。重量级的成长股，尤其是特斯拉股带动整个上涨的走势。标准与普尔500指数更是以今年6月9日以来的最高水平收市。

●标准与普尔500指数隔夜起39.05点，闭市报3998.95点。重量级的道琼斯指数则上升162.06点，闭市报32036.90点。科技股隔夜表现强劲，纳斯达克100指数领涨1.44％或179.73点，以12619.41点收市。

●美国股市隔夜交易淡静，交易所的总成交量是1亿零580万股，比过去20天的116亿3000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

●分析师普遍预测，推特即将在开盘前发布的季度营业额会是13亿2000万美元，每股盈利会是0.14美元。推特股价在今晚盘前下跌0.87美元，截稿时报38.65美元。

●美国运通（American Express）刚刚发布季度业绩报告。公司每股盈利2.57美元，比分析师普遍预测的2.41美元高出6.64％，同比则下降8.21％；营业额133亿9000万美元，比分析师的125亿美元共识高7.16％，同比增长30.77％。该股在今晚盘前上升8.82美元，截稿时报159.00美元。

●美国电信巨头电话电报公司（AT&T）隔夜下调现金流预测，并表示一些用户推迟支付账单。这个消息导致AT&T股价受重挫，隔夜下跌了7.62％。今晚盘前该股继续下跌0.11美元，截稿时报18.81美元。

●今天下文我们来看看美国社交媒体Snap隔夜为什么猛挫。今晚盘前该股股价继续下挫29.11％或4.76元，截稿时报11.59美元。

●盘前活跃股按序：GoHealth、特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Alphabet和亚马逊（Amazon）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

Snap的高管们在发布会上，以经营环境相关的不确定性为理由，没有给第三季度营业额或税前盈利任何预估。（路透社）

Snap（纽约证券交易所代码：SNAP）

美国社交媒体Snap的股价在隔夜盘后猛挫26.79％，报11.97美元。除了是Snap在闭市后发布了疲弱的第二季度业绩以外，导致该股暴跌的真正罪魁祸首，是Snap的高管们都拒绝对公司接来下的业绩做出任何预估。

根据Snap的业绩报告，公司的每股盈利0.02美元，比市场之前普遍预测的好一些。不过它的11亿1000万美元营业额，虽然同比增长13％，但比分析师普遍预测的11亿5000万美元低。第二季度的每日活跃用户则有3亿4700万户，同比增长18％。

让投资者和股东更为在意的是，Snap的高管们在发布会上，以经营环境相关的不确定性为理由，没有给第三季度营业额或税前盈利任何预估。

虽然Snap董事会已经批准最高达5亿美元的普通股回购计划，但是投资者隔夜似乎并不买账。

Snap高管不敢为未来业绩做出预估，让投资者对社交媒体行业感到担忧，也间接影响到其他同行的股价，如：面簿母公司Meta Platforms、谷歌母公司Alphabet、推特（Twitter）和Pinterest等同行股价也在隔夜都跟着下跌2％至7％之间。

另外，Snap首席执行官斯皮格尔（Evan Spiegel）和首席技术官墨菲（Bobby Murphy）也在业绩发布会上表示，他们已经同意至少从现在到2027年1月1日，会以1.00美元薪水继续担任他们的职务，而且也不会拿任何股权补偿。斯皮格尔和墨菲也是Snap的联合创办人。

在Tipranks的31名分析师当中，有22名给予Snap股“买入”的评级，七名给予“持守”的评级，两名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是21.89美元。